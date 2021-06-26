شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قائمة «جودو الإمارات» لأولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد الاتحاد الدولي للجودو القائمة النهائية للاعبي منتخب الإمارات المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوليو المقبل.

وتضمنت القائمة مشاركة اللاعبين فيكتور سكرتوف في منافسات وزن تحت 73 كيلوجراماً وزميله إيفان ريما رينكو في منافسات وزن تحت 100 كيلوجرام، وذلك تحت قيادة المدرب المالديفي باكال فياسيسلاف.

ويشارك في منافسات الجودو في الأولمبياد 366 لاعباً ولاعبة تأهلوا من 110 دول أعضاء في الاتحاد الدولي. وكشف محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن الدورة المقبلة ستشهد مشاركة المنتخبات المختلطة للجودو بعد نجاح التجربة في ختام بطولة العالم الأخيرة، حيث تمت دعوة 20 منتخباً للمشاركة، إضافة إلى ستة رياضيين لاجئين كأعضاء في فريق اللاجئين الأولمبي.

من جانبه يواصل منتخبنا المشارك في أولمبياد طوكيو، تدريباته اليومية في معسكر رومانيا استعداداً للسفر إلى اليابان في الأسبوع الأول من يوليو المقبل لإقامة معسكر ختامي في ضيافة جامعة توكاي اليابانية.