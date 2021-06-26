شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتطلع للعلامة الكاملة أمام الإكوادور في كوبا أميركا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تريد البرازيل حاملة اللقب إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، عندما تواجه الإكوادور الأحد في الجولة الرابعة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أميركا في كرة القدم التي تشهد منافسة على التأهل إلى ربع النهائي بين البيرو والإكوادور وفنزويلا.

وتقام مواجهة البرازيل في ملعب بيدرو لودوفيكو في غويانيا، وفي التوقيت عينه يستقبل ملعب ماني غارينشا في برازيليا المباراة الثانية بين فنزويلا وبيرو.

وتتصدر البرازيل المجموعة بتسع نقاط كاملة، مقابل 4 لكولومبيا التي ضمنت تأهلها، و4 للبيرو، فيما تتساوى الإكوادور وفنزويلا بنقطتين.

يتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي، وفي ظل ضمان البرازيل صدارة مجموعته، سيلاقي دور الثمانية رابع المجموعة الأولى.

وسبق أن ضمنت التأهل عن المجموعة الأولى منتخبات الأرجنتين والباراجواي وتشيلي والأوروجواي، في ظل تذيل بوليفيا الترتيب دون أي نقطة قبل جولة على نهاية المنافسات.

وتحقق البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مشواراً سهلاً في نهائيات «الطوارئ» المقامة على أرضها، بعد نقلها من الأرجنتين وكولومبيا.

ويبرز في صفوف تشكيلة المدرب تيتي النجم نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وصاحب هدفين حتى الآن في النهائيات.

وتفوّقت سيليساو افتتاحاً على فنزويلا بثلاثية نظيفة، ثم البيرو برباعية، قبل أن تخوض أصعب منافساتها ضد كولومبيا (2-1).

وتعرّض تيتي لغرامة من اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بقيمة 5 آلاف دولار لانتقاده التنظيم، إذ قال إن كونميبول منح البرازيل حق الاستضافة بطريقة «ملتبسة» وذلك قبل أسبوعين من ضربة البداية.

وانتقد تيتي ولاعبون آخرون مثل نيمار ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أرضية الملاعب، حين قال: «لن أصف هذه الأرضية بالرائعة، لكنها سيئة جداً للعب كرة القدم، تؤثر في العرض بأكمله، اللاعبون البارعون لا يمكنهم صنع الكرات».

وتابع: «التحضير لهذه البطولة كان قصيراً. من غير المقبول، أن يشارك لاعبون على هذا المستوى وقادمون من ملاعب أوروبية رائعة، على هكذا أرضيات».

وكان لاعبو منتخب البرازيل ألمحوا إلى مقاطعة البطولة قبل إعلان المشاركة في الأيام الأخيرة قبل ضربة البداية، وذلك بسبب تداعيات كورونا في البلاد، علماً أن المباريات تقام وراء أبواب موصدة خوفاً من تفشي كورونا.

وعانت خمسة منتخبات من أصل عشرة حتى الآن من إصابات كورونا لدى أفرادها، هي بوليفيا وفنزويلا وكولومبيا والبيرو وتشيلي.

في المقابل، استهلت الإكوادور مشوارها بخسارة ضد كولومبيا بهدف، ثم أهدرت الفوز أمام فنزويلا في الوقت البدل عن ضائع (2-2)، قبل أن تتعادل بالنتيجة عينها ضد البيرو.

ويدرك رجال المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو أن المباراة الأخيرة ستكون الأصعب أمام منتخب برازيلي يعجّ بالنجوم، على غرار نيمار، ريشارليسون، غابريال جيزوس، غابريال باربوسا، فيرمينو، كازيميرو، ماركينيوس والحارس أليسون بيكر.

والتقى المنتخبان مطلع الشهر الجاري في بورتو أليغري ضمن تصفيات مونديال 2022، حيث فازت البرازيل بهدفي ريشارليسون ونيمار من ركلة جزاء.