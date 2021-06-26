في خمس دقائق.. شريف والشحات يضيفان الهدفين الثاني والثالث لـ الأهلي في شباك الترجي

الشارقة - اميمة ياسر -

سجل محمد شريف وحسين الشحات الهدفين الثاني والثالث لفريقهما في شباك الترجي التونسي في الدقيقتين 56 و61 على التوالي من عمر المباراة، التي تقام حالياً على استاد "الأهلي وي السلام"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تقدم في النتيجة بهدف لعلي معلول في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، حمدي فتحي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، محمد شريف

على الجانب الآخر، أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الترجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، إلياس شتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، رؤوف بن غيث، أنيس البدري، حمود الهوني.

الهجوم: ويليام توجي.