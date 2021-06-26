شكرا لقرائتكم خبر عن بن شريفية يمنع محمد شريف من تسجيل الهدف الرابع للأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منع معز بن شريفية حارس مرمى الترجى التونسي، محمد شريف مهاجم الأهلى من تسجيل الهدف الرابع للمارد الأحمر فى الدقييقة 66 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد الأهلي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدى معز بن شريفية لتسديدة محمد شريف وأخرجها أعلى المرمي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الترجي كما يلي:حراسة المرمى: المعز بن شريفية،خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، إلياس شتي،خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، رؤوف بن غيث، أنيس البدري، حمود الهوني،الهجوم: ويليام توجي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلي والترجي الليلة للكاميروني اليوم نيانت على أن يكون الحكم المغربي رضوان جيد حكمًا بغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويبحث موسيمانى والشعبانى عن التتويج بدورى الابطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخهما، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، فيما حصد الشعبانى بطولتين مع الترجى عامى 2018 و 2019.