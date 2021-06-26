اللجنة الطبية تستعد لمواجهة الأهلي والترجي وظهور جهاز الصدمات القلبية.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد الأهلي والسلام الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا تواجد اللجنة الطبية الخاصة بالمباراة في أرضية قبل انطلاق المباراة.

واستعانت اللجنة الطبية المسئولة عن مباراة الأهلي والترجي بجهاز الصدمات القلبية والتي شددت اللجنة الطبية بالكاف والاتحاد المصري لكرة القدم على الاستعانة به بعد الأزمة الصحية المفاجئة في القلب والتي تعرض لها كريستيان اريكسن نجم منتخب الدنمارك في إحدى مباريات منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والترجى التونسى باستاد الأهلى والسلام، فى إياب نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء يدخله المارد الأحمر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بطل تونس فى رادس بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وعلى أرض الملعب تدور مواجهة فنية صعبة بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلي، والتونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للترجي، لمحاولة خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

قاد موسيمانى الأهلى فى 45 مباراة فاز فى 32 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 84 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما قاد الشعبانى الترجى فى 129 مباراة فاز فى 84 لقاءً وتعادل فى 25 مباراة وخسر 20 مواجهة وسجل لاعبوه 211 هدفا وتلقت شباكه 112 هدفا.

ويبحث موسيمانى والشعبانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخهما، حيث تُوج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، فيما حصد الشعبانى بطولتين مع الترجى عامى 2018 و2019.