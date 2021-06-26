شكرا لقرائتكم خبر عن نيانت يعاين الفار قبل مواجهة الأهلي والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكاميروني اليوم نيانت، حكم مباراة الأهلي والترجي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على معاينة تقنية الفار قبل مباراة الفريقين على استاد الأهلي والسلام.

وحرص طاقم المباراة على معاينة الملعب قبل تحرك المغربي رضوان جيد إلى غرفة الفار باعتباره الحكم المكلف بمتابعة الحالات التحكيمية من غرفة الفار.

من جهته أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها بعد قليل فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما يجلس على الدكة كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وكهربا ووليد سليمان وأجايي وصلاح محسن وحسين الشحات.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى بنظيره الترجى التونسى على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا في لقاء يدخله المارد الأحمر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بطل تونس في رادس بهدف دون رد سجله محمد شريف لذا فالفريق الأهلاوي لديه أفضلية في التأهل لنهائي دوري الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً في ظل الضغوط الشديدة التى وقعت علي الاهلى بعدما ردد كثيرون بأن المارد الأحمر ضمن التأهل نسبياً للنهائي الأفريقي كما أن الفريق التونسى حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة في الثأر وإقصاء الأهلي من البطولة الأفريقية ويتسلّح الترجى بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلي وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية في الصعوبة والإثارة والندية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلي والترجي الليلة للكاميروني اليوم نيانت على أن يكون الحكم المغربي رضوان جيد حكمًا بغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز في الملعب مع إنطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الإستهانة بالفريق التونسى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب وكشف المدير الفني عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده ، وشرح لهم دوافع الفريق التونسى في الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع في الاهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو الحفاظ على اللقب القارى الذى يحمله منذ النسخة الأخيرة