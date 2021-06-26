شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فريق دجلة مع الكينج منير وبوسي ودرة بمطار أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت الصدفة فريق وادي دجلة، بنجوم الفن الكينج محمد منير والمذيعة بوسي شلبي والفنانة درة في مطار أسوان، حيث يغادر فريق الغزلان زهرة الجنوب استعدادا للعودة إلى القاهرة بعد الفوز على اسوان برباعية مقابل هدف وحيد أمس.

وحرص لاعبو الفريق الدجلاوي على التقاط صور تذكارية مع نجوم الفن بقيادة محمد منير، وبادلهم الأخير التهنئة بفوزهم أمس على أسوان، متمنيا للفريق التوفيق في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

فوز اليوم هو الأول للمدرب الشاب عبد الباقي جمال في مباراته الثالثة، بعدما حقق تعادلين أمام المصري والجونة، لينجح في العودة لسكة الانتصارات مع الفريق الدجلاوي من بوابة تماسيح النيل.