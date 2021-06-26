شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعقد جلسة مع بن شرقي وعواد فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم، السبت، ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الاجتماع بلاعبى الفريق سريعاً على هامش التدريبات مساء اليوم، السبت، بملعب النادى استعدادا لمواجهة مصر المقاصة الاثنين بالدورى الممتاز.

وطالب كارتيرون لاعبى الفريق بالتركيز فى المواجهة المقبلة، وعدم الالتفات لنتيجة المباراة السابقة فى كأس مصر، مؤكدا أن الظروف مختلفة بشكل كبير ومن الضرورى حصد النقاط الثلاث.

كما قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه غدًا الأحد بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقبل فى الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق غدًا بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي.

كما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تدريبات بالكرة خلال مران اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وركز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية والكرات العرضية خلال هذه الفقرة، كما حرص على توجيه اللاعبين لتنفيذ تعليماته.

يواصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته التأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويسعى الجهاز الطبى للفريق إلى تجهيز جمعة للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت ممكن.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات بدنية وإطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحى بمقر النادى قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقام الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الإثنين المقبل، فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد الجيش بالسويس.