شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 26/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 26/ 6/ 2021، العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة، والتى يأتى على رأسها فوز منتخب الشباب على موريتانيا رباعية، وشيكابالا يطالب أشرف بن شرقي.

عقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم، السبت، ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق. قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه غدًا، الأحد، بالعين السخنة استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى الدورى الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق غدًا بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومى. تأكد إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، بتقنية الفيديو، بعد موافقة الكاف على استخدام الأجهزة المستخدمة فى الدورى المصرى.