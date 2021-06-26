شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة دجلة تصرف مكافأة الفوز على أسوان بعد مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة وادي دجلة تأجيل صرف مكافأة الفوز على أسوان حتى الانتهاء من مباراة المقاصة المقرر لها الأسبوع المقبل، تحفيزاً للاعبين لتجاوز مرحلة الخطر والخروج من دائرة الهبوط.

وأكد مصدر في النادي الدجلاوي أن الإدرة وضعت لائحة مكافآت إجمالية، وهى صرف مكافأة الفوز فى كل مباراتين معا، لتحفيز اللاعبين، خاصة أن الفوز الواحد لا يكفي لتحقيق حلم البقاء بالدورى.

ويصرف دجلة مكافأة التعادل مع الجونة والفوز على أسوان معا بالإضافة إلى الانتصار المنشود على المقاصة في اللقاء المقبل، والذي ينقذ الفريق بشكل كبير من مأزق القاع.

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

فوز اليوم هو الأول للمدرب الشاب عبد الباقي جمال في مباراته الثالثة، بعدما حقق تعادلين أمام المصري والجونة، لينجح في العودة لسكة الانتصارات مع الفريق الدجلاوي من بوابة تماسيح النيل.