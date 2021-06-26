شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الترجي بهدف فى الشوط الأول بإياب نصف نهائى أفريقيا..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي التونسي المقامة حاليا باستاد الأهلي بالسلام فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه على معلول من ضربة جزاء.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب باستاد رادس بهدف نظيف حمل توقيع محمد شريف.

بدأ فريق الترجي بهجوم واضح على مرمى محمد الشناوي وضغط بقوة منذ الدقائق الأولى وسط تراجع واضح من الأهلي الذي ظهر لاعبيه بدون "حماس أو إصرار"، الأمر الذي سمح للضيوف لأن يفرضوا سيطرتهم على المباراة لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تعامل مع الهجوم التونسي بشكل جيد.

بعد حوالى 20 دقيقة سيطرة لفريق الترجي، بدأ الأهلي ينشط تدريجياً ويعود للمباراة بفضل أمتلاك أفشة وطاهر محمد طاهر الكرة .

وأحتسب الحكم الكاميروني نيانت ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد عرقلة طاهر محمد طاهر في منطقة جزاء الضيوف، ولجأ الحكم لتقنية الفار وقرر طرد إلياس شيتي لاعب الترجي وسدد على معلول هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

بعد الهدف حاول الترجي العودة للمباراة كما ضغط الأهلي إلى أن أنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الترجي كما يلي:حراسة المرمى: المعز بن شريفية،خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، إلياس شتي،خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، رؤوف بن غيث، أنيس البدري، حمود الهوني،الهجوم: ويليام توجي.

ويُدير الكاميروني اليوم نيانت المباراة وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويبحث موسيمانى والشعبانى عن التتويج بدورى الابطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخهما، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، فيما حصد الشعبانى بطولتين مع الترجى عامى 2018 و 2019.