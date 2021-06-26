شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. مباراة الأهلي والترجي بالـvar بعد اعتماد أجهزة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، بتقنية الفيديو، بعد موافقة الكاف على استخدام الأجهزة المستخدمة فى الدورى المصرى.

وكان الخليج 365 قد أكد عدم وصول أجهزة تقنية الفيديو الخاصة بالكاف قبل أن يتفق على الاستعانة بالمعدات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إمكانية إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو، بسبب عدم وصول أجهزة الفار إلى مصر، ولكن اتحاد الكرة أكد موافقة الكاف على استخدام الأجهزة الموجودة فى مصر والتى تستخدم فى الدورى المصرى.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والترجى التونسى باستاد الأهلى والسلام، فى إياب نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء يدخله المارد الأحمر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بطل تونس فى رادس بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وعلى أرض الملعب تدور مواجهة فنية صعبة بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، والتونسى معين الشعبانى المدير الفنى للترجى لمحاولة خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا.

قاد موسيمانى الأهلى فى 45 مباراة فاز فى 32 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 84 هدفا وتلقت شباكه 31 هدف، فيما قاد الشعبانى الترجى فى 129 مباراة فاز فى 84 لقاءً وتعادل فى 25 مباراة وخسر 20 مواجهة وسجل لاعبوه 211 هدفاً وتلقت شباكه112.

ويبحث موسيمانى والشعبانى عن التتويج بدورى الابطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخهما، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، فيما حصد الشعبانى بطولتين مع الترجى عامى 2018 و 2019.

أجهزة الـvar فى ملعب مباراة الأهلي و الترجي أجهزة الـvar فى ملعب مباراة الأهلي و الترجي

أجهزة الـvar فى ملعب مباراة الأهلي و الترجي