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الاتحاد يفوز على الزمالك 81 / 79 ويؤجل حسم دوري السلة

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القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك بنتيجة 79/81، فى رابع جولات نهائي دورى سوبر السلة، والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر. 

 

وجاء فوز الاتحاد ليؤجل حسم لقب الدور، خاصة أن الفريقين متعادلان 2/2 فى المباريات التى تم خوضها.

 

تقدم فريق سلة الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 42/36 فى الشوط الأول من المباراة، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الزمالك 20/19، لكن الاتحاد السكندري استطاع أن يغير النتيجة لصالحه، لينهى الشوط الأول بالتقدم 32/36.

 

وانتهت الفترة الثالثة 60/62 للفريق السكندرى أيضا، وتقام المباراة الحاسمة بعد غد الإثنين بنفس الصالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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