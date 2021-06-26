شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على الزمالك 81 / 79 ويؤجل حسم دوري السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك بنتيجة 79/81، فى رابع جولات نهائي دورى سوبر السلة، والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وجاء فوز الاتحاد ليؤجل حسم لقب الدور، خاصة أن الفريقين متعادلان 2/2 فى المباريات التى تم خوضها.

تقدم فريق سلة الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 42/36 فى الشوط الأول من المباراة، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الزمالك 20/19، لكن الاتحاد السكندري استطاع أن يغير النتيجة لصالحه، لينهى الشوط الأول بالتقدم 32/36.

وانتهت الفترة الثالثة 60/62 للفريق السكندرى أيضا، وتقام المباراة الحاسمة بعد غد الإثنين بنفس الصالة.