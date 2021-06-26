شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يواصل التأهيل.. وفقرة بدنية فى بداية تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز جمعة للمشاركة فى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

فى نفس السياق، أحرز النجم المغربى حميد أحداد هدفا رائعا بطريقة مقصية رائعة "دابل كيك"، خلال تدريبات الزمالك، أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة، المقرر لها مساء بعد غدٍ، الاثنين، ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ونشر أحداد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، فيديو يظهر الهدف الذى أحرزه بعد عرضية مميزة ليقابلها بطريقة رائعة لتسكن فى زاوية المقص اليمين لحارس المرمى.