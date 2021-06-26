بالفيديو.. محمد شريف يضاعف النتيجة للأهلي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضاعف محمد شريف مهاجم الأهلي النتيجة لفريقه في مواجهة الترجي التونسي المقامة على ملعب "الأهلي we السلام" مساء اليوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف شريف بعد مرور عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما استغل اللاعب تمريرة أفشة ليسدد الكرة بقدمه اليسرى في شباك حارس الترجي معز بن شريفية.

وسجل التونسي علي معلول الهدف الأول في الدقيقة الـ38 من ركلة جزاء اُحتسبت لطاهر محمد طاهر، بعد عرقلة من إلياس شيتي مدافع الترجي الذي نال بطاقة حمراء.

وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد شريف أيضا.

ويسعى الأهلي لحسم التأهل للمباراة النهائية ومواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تمكن من إقصاء الوداد المغربي.