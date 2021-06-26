الاتحاد يهزم الزمالك ويجبره على خوض "الفاصلة" لحسم بطل دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزًا على نظيره في الزمالك بنتيجة 81-79 مساء اليوم السبت، في اللقاء الرابع بينهما بالدور النهائي للدوري المصري.

وكان الزمالك قد تفوق في مباراتين مقابل واحدة للاتحاد، خلال المباريات الثلاث السابقة، قبل أن ينجح الفريق السكندري في معادلة النتيجة خلال مواجهة اليوم.

وتقدم الاتحاد في نهاية الربع الأول بنتيجة 20-19، قبل أن ينجح في توسيع الفارق مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 42-36.

وقلص الزمالك من تقدم الاتحاد في نهاية الربع الثالث الذي انتهى سكندريًا بنتيجة 62-60، ليصبح الربع الرابع سجالًا حتى الثوان الأخيرة ولحين نهاية المواجهة بنتيجة 81-79.

ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة بين الاتحاد والزمالك مساء يوم الإثنين القادم، حيث سيتوج الفائز بها بطلًا للدوري المصري.