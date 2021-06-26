مباشر دوري الأبطال.. الأهلي 3-0 الترجي.. الشحات يضرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضرب الأهلي منافسه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف المباراة جاء عن طريق كل من علي معلول من ضربة جزاء، ومحمد شريف وحسين الشحات ليصبح مجموع المباراتين بنتيجة (4-0) بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، حيث سيقام اللقاء النهائي يوم 17 من الشهر المقبل على ملعب "المركب الرياضي بمحمد خامس" بالمغرب.

وكان بطل جنوب أفريقيا صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تفاصيل المباراة:

عبد الرؤوف بن غيث حاول تسجيل هدف التقدم لصالح الترجي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الأهلي رد بعد ذلك عن طريق عرضية من طاهر محمد طاهر لكن تمر من أمام مهاجمي الأهلي ودفاع الترجي يشتت الكرة.

الدقيقة 38 استطاع الأهلي تسجيل هدف التقدم عن طريق الدولي التونسي علي معلول بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى لتصبح النتيجة (1-0) للأهلي.

وجاء هدف الأهلي من ضربة جزاء بعد عرقلة طاهر محمد طاهر حيث تعرض اللاعب للعرقلة على يد إلياس الشتي ليتعرض لعقوبة الطرد ويلعب الترجي بـ10 لاعبين.

محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 56 مرر كرة رائعة لصالح محمد شريف الذي انفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض وتصبح النتيجة (2-0).

البديل حسين الشحات استطاع التسجيل في الدقيقة 60 بعد انفراده بالمرمى ليضرب الترجي بالثالث حيث رفع الحكم المساعد الراية بداعي التسلل لكن حكم الفار يحتسب الهدف.

وكاد محمد شريف أن يسجل الهدف الرابع لصالح الأهلي في الدقيقة 66 عن طريق كرة عرضية من أكرم توفيق لكن بنشريفية يتألق ويبعد الكرة لركنية.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"- طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي: المعز بن شريفية - حمدي النقاز - عبد القادر بدران - خليل شمام - إلياس شتي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - رؤوف بن غيث - أنيس البدري - حمدو الهوني - ويليام توجي.