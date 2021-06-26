في بيان رسمي.. أون تايم سبورتس تفتح تحقيقًا بعد شكوى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أصدرت قنوات أون تايم سبورتس، مساء اليوم السبت، بيانا رسميا، للرد على قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بإيقاف التعامل معها لحين الاعتذار، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا بشأن شكوى النادي الأبيض.

وأبدى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وجميع أعضاء اللجنة رفضهم التام واستياءهم الشديد لما بدر من أحد مقدمي البرامج في قناة أون تايم سبورت، حول المطالب المادية للاعب أشرف بنشرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقده مع الزمالك، أو تفاصيل عقد أحمد سيد "زيزو".

وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور على القناة إلا بعد التكذيب والاعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

وجاء قرار قنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

تعلن قنوات "أون تايم سبورتس" أنها بدأت تحقيقا موسعا استجابة للشكوى المقدمة من نادي الزمالك لما تم إذاعته من أحد مذيعيها فيما يخص صفقات النادي مع لاعبيه، مؤكدة تقديرها الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته.

وتعلن القنوات أنها تتحرى الدقة والشفافية فيما يعرض على شاشاتها، أولا: احتراما لجمهور مشاهديها، وثانيا: تقديرا لنادي الزمالك الكبير وجمهوره العريض وكل نوادي مصر.