كايزر تشيفز يتأهل لنهائي دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل سلبيا أمام نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستمر التعادل بين الفريقين، رغم محاولات الفريق الضيف، الوداد المغربي، الوصول للمرمى وهز الشباك، في ظل خسارته على أرضه في لقاء الذهاب.

وتلقى فريق الوداد المغربي الخسارة في لقاء الذهاب على أرضه بهدف دون رد، ليكون بذلك فريق كايزر تشيفز هو المتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر فريق كايزر تشيفز في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة الأهلي والترجي التونسي، حيث كان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بملعب رادس بهدف دون رد.