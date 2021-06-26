الدنمارك يلتهم ويلز وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

فاز المنتخب الدنمارك على نظيره الويلزي بنتيجة كبيرة 4-0 في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ستاد يوهان كرويف في امستردام بهولندا.

وينتظر المنتخب الدنمارك بعد الفوز والمتأهل لربع النهائي من بين هولندا وتشيك.

وتكون تشكيل منتخب ويلز من: داني وارد، بن ديفيز، جو رودون، جو ألين، آرون رامزي، جاريث بيل، كيفير مور، كونور روبرتس، جو موريل، دانييل جيمس، كريس ميفام.

وتكون تشكيل الدنمارك من: كاسبر شمايكل، يانيك فاستيرجارد، سيمون كيار، أندرياس كريستيانسن، يواكيم ماهلي، توماس ديلاني، بيير إيميل هويبرج، ينس ستريجر، مارتن برايتويت، كاسبر دولبيرج، ميكل دامسجارد.

استطاع كاسبر دولبيرج أن يتقدم لصالح المنتخب الدنماركي في الدقيقة 27 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء صوبها مقوسة تجاه القائم الأيمن لتسكن الشباك.

وأضاف المنتخب الدنماركي الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 48 من عمر المباراة عن طريق دولبيرج من جديد بعدما أخطأ دفاع ويلز في ابعاد الكرة لتذهب له ولم يرفض الهدية فأسكن الكرة الشباك.

وسجل منتخب الدنمارك الهدف الثالث في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعدما حصل يواكيم ميلي على الكرة في منطقة الجزاء من ينسين وسددها متقنة لتسكن الشباك.

وتعرض هاري ويلسون للطرد المباشر في الدقيقة 90 من عمر المباراة بسبب تدخل عنيف على صاحب الهدف الثالث.

وأحرز برايتويت الهدف الرابع في المباراة في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة بعدما حصل على الكرة وضرب مصيدة التسلل وسددها أرضية بجوار القائم الأيسر ولم يتمكن الحارس الويلزي من التعامل معها.