"عودة أفشة".. تعرف على تشكيل الأهلي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي الرياضي التونسي، في لقاء يقام على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعتمد موسيماني على محمد مجدي "أفشة" ليكون بديلاً لصلاح محسن، والذي لعب لقاء الذهاب يوم السبت الماضي، حيث انتهى اللقاء لصالح الأهلي، بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف.

ومن المقرر أن يلعب بطريقة مكونة من (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"– طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج لنتيجة التعادل السلبي، على أقل تقدير للوصول للمباراة النهائية.