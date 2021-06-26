"بمشاركة البدري".. الترجي يجري تعديلات على تشكيله أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء اليوم السبت، على استاد الأهلي we السلام.

ويشهد تشكيل الفريق التونسي تعديلات، ليظهر بخلاف ما كان عليه الفريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس.

وجاء تشكيل الترجي كما يلي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، إلياس شتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، رؤوف بن غيث، أنيس البدري، حمود الهوني.

الهجوم: ويليام توجي.