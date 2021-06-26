المنتخب الدنماركي أول المتأهلين إلى ربع نهائي يورو 2020

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب الدنماركي ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الويلزي برباعية نظيفة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام السبت في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي.



وسجّل كاسبر دولبيرغ الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 27 و48 قبل أن يضيف يواكيم ماهلي الثالث في الدقيقة 89 ومارتن برايثوايت الرابع في الدقيقة (90+6).



وجاء فوز الدنمارك الباهر في اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الإنجاز التاريخي وتتويجها باللقب القاري عام 1992، وحرمت بالتالي المنتخب الويلزي من تكرار إنجاز 2016 حين وصل الى نصف النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.



وكانت الدنمارك حققت المفاجأة الكبرى في العام 1992، بإحرازها اللقب بعد مشاركتها في النهائيات في اللحظة الأخيرة نتيجة استبعاد يوغوسلافيا، إثر فوزها 2-صفر على ألمانيا في النهائي.



وتلعب الدنمارك في ربع النهائي في الثالث من تموز/يوليو في باكو مع الفائز من مواجهة هولندا وجمهورية التشيك.

وخاض المنتخب الويلزي اللقاء من دون جمهوره بسبب قرار السلطات الهولندية بمنع دخول القادمين من بريطانيا إلى البلاد ضمن إجراءات الوقاية من النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

واضطر مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند لإجراء تغييرين على التشكيلة الأساسية حيث دفع بدولبيرغ بدلا من يوسف بولسن بداعي إصابة طفيفة للأخير، فيما حل ينس ستريغر لارسن بدلا من دانيال فاس المريض في مركز الظهير الأيمن المتقدم.

أما روبرت بايدج مدرب ويلز، فعاد إلى التشكيلة التي اعتمدها في أول مباراتين ضد سويسرا وتركيا، حيث عاد كريس ميفام وبن ديفيس الى خط الدفاع، وكايفر مور في خط الهجوم، وأبقى كريس غانتر ونيكو وليامس على دكة البدلاء، لكن الأخير دخل مع نهاية الشوط الإول (40) بعد إصابة كونور روبرتس. فيما غاب المدافع ايثان أمبادو الموقوف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد إيطاليا.

المصدر: بي إن سبورت