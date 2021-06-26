وفاة عداء قطري في حادث سير أثناء الاستعداد لأولمبياد طوكيو



لقي العداء القطري عبد الإله هارون، الفائز بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر في بطولة العالم 2017 في لندن، مصرعه في حادث سيارة بينما كان يستعد لأولمبياد طوكيو.



وأعلن رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى محمد عيسى الفضالة، إن هارون، 24 عاما، توفى في حادث بالعاصمة القطرية الدوحة.



وحقق هارون وهو سوداني الأصل يحمل الجنسية القطرية ويلعب باسم قطر منذ عام 2015، الميدالية الفضية في بطولة العالم للصالات الداخلية عام 2016، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018.



وقال الفضالة "فقدت الرياضة القطرية ورياض ألعاب القوى على المستوى العالمي بطلا عظيما".



ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، هارون على حسابها على تويتر، وقالت "عداء الأدعم عبد الإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله".



كان أفضل إنجازاته هو برونزية بطولة العالم في 2017، حيث حل خلف الفائز من جنوب إفريقيا وايد فان نيكيرك وستيفن جاردينر من جزر الباهاما.



وبعد عام فاز بذهبيتين مزدوجتين في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا بإندونيسيا، مضيفا لقب تتابع 400 متر في أربعة، إلى نجاحه الفردي.



وقال الفضالة إنه كان يتلقى العلاج من الإصابة ويسعى للتأهل لأولمبياد طوكيو هذا العام وقت وفاته.



المصدر: وكالات