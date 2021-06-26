شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المنيا والألمنيوم وتعادل الدخان في الجولة قبل الأخيرة للمظاليم.. تعرف عن الترتيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نادي المنيا، انتصاراته في الدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم، مجموعة الصعيد، فاز على شباب سمسطا 4-1، كما فاز نادي الألمنيوم على طهطا 3-1، فيما تعادل نادي الشرقية للدخان مع اسمنت أسيوط 1-1، ضمن مباريات الاسبوع قبل الأخير للمسابقة.
كما فاز بترول أسيوط على الإعلاميين 2-0، والفيوم على سوهاج 2-1، وكيما أسوان على ديروط 1-0، وتعادل تليفونات بني سويف مع بني سويف 2-2، وشبان قنا مع قنا 1-1 .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرقية للدخان ل 56 نقطة، والمنيا 54 نقطة، والألمنيوم 54 نقطة، ويتبقي لكلا منهما مباراة واحدة، حيث يلتقي الشرقية للدخان مع طهطا، والمنيا مع شبان قنا، والألمنيوم مع بني سويف .
وقد جاء ترتيب المجموعة عقب مباريات الاسبوع ال 29 كالتالي
|
م
|
النادي
|
الاسبوع
|
النقاط
|
1
|
الشرقية للدخان
|
29
|
56
|
2
|
المنيا
|
29
|
54
|
3
|
الألمنيوم
|
29
|
54
|
4
|
الإعلاميين
|
29
|
46
|
5
|
بني سويف
|
29
|
43
|
6
|
الفيوم
|
29
|
43
|
7
|
بترول أسيوط
|
29
|
40
|
8
|
ديروط
|
29
|
38
|
9
|
سوهاج
|
29
|
37
|
10
|
قنا
|
29
|
35
|
11
|
كيما أسوان
|
29
|
35
|
12
|
ش. قنا
|
29
|
32
|
13
|
تليفونات بني سويف
|
29
|
32
|
14
|
اسمنت أسيوط
|
29
|
30
|
15
|
شباب سمسطا
|
29
|
29
|
16
|
طهطا
|
29
|
15