شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: كايزر تشيفز لن يسبب أزمة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن وصول فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، إلى نهائي دوري أبطال افريقيا، ليس مفاجأة.

وتأهل كايزر تشيفز، لنهائي يدور أبطال أفريقيا على حساب المغربي، بعد تغلبه عليه في مجموع المباراتين بهدف نظيف.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، وصول كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال افريقيا على حساب النادي الأهلي ليس مفاجأة، الفريق الجنوب إفريقي قدم مستوى مميز مع البطولة الافريقية هذا الموسم.

وأضاف: «كايرز تشيفز له تاريخ في البطولات الافريقية، ولكنه ظل لسنوات طويلة بعيدًا عن المنافسة على البطولات، ولكنه استطاع أن يعود للمنافسة من جديد هذا الموسم».

وتابع: «كايزر تشيفز، لن يسبب أزمة للأهلي، حال وصول الفريق الأحمر للمباراة النهائية»، مؤكدًا: «الأهلي لم يحسم حتى الأن للنهائي».