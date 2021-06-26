شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم يتخطى سوهاج بثنائية.. وبني سويف يتعادل مع التليفونات في «المظاليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروي الأول بنادي محافظة الفيوم، في الفوز على ضيفه فريق سوهاج بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل علي ملعب الأسيوطي سبورت، في إطار مباريات الأسبوع 29 بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

في الشوط الأول استطاع فريق سوهاج أن يتقدم بركلة جزاء، عن طريق حسان محمد، في ظل سيطرة ميدانية وخطورة كبيرة من جانب الفيوم على دفاعات سوهاج، إلا أن نتيجة الشوط الأول لم تعبر عن سير اللقاء.

في الشوط الثاني استطاع الفيوم أن يعود للمباراة وعدل النتيجة عن طريق تصويبة رائعة للاعب أحمد حسن، وتصبح النتيجة تعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يقود أحمد القرموطي لاعب الفيوم هجمة مرتدة، يخطئ في التعامل معها مدافع سوهاج ويسكن الكرة في مرمى فريقه وتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف للفيوم.

بهذه النتيجة رفع الفيوم رصيده إلى 43 نقطة ومتبقي له مباراة وحيدة أمام تليفونات بني سويف السبت المقبل.

وفي مباراة ماراثونية وممتعة بين قطبي الكرة السويفية ووسط حضور جماهيرى جيد وتشجيع مثالى، بنى سويف كان البادر بالتسجيل عن طريق احمد عبد الرازق فى الدقيقة الثانية من الشوط الأول فيما نجح اديمولا عزيز فى إدراك هدف التعادل للتليفونات بالدقيقة 4 بالشوط الأول وعاد مجددا احمد عبد الرازق فى إحراز الهدف الثانى لبنى سويف بالدقيقة 35 بالشوط الاول.

وبالشوط الثانى ينجح محمد صابر فى إحراز الهدف الثانى للتليفونات بالدقيقة 28.

بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بدء المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال ومصطفى عبد الوهاب ومحروس محمود ومحمود بكرى وحسام البدرى وعمر مختار ومحمود كابونجا واسامة مرعى وشعبان سيد ومحمد اشرف.

فيما بدء التليفونات بقيادة مديره الفنى محمد جمال المباراة بتشكيل مكون من محمد شوقى ووائل مصطفى واسلام مصطفى وأحمد مصطفى ومحمد صابر وخالد السيد ومحمد اوشا وأحمد أبو رضا وعبد الرحمن اللاهونى ومحمد جمال واديمولا عزيز.

وخلال المباراة أجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من معتز محروس وأحمد امين وطه نادى ومحمد مختار بدلا محمود كابونجا وشعبان سيد ومحمد اشرف وعمر مختار.

فيما أجرى التليفونات تغييرات بنزول محمد رجب وأحمد شعبان وهيثم جميل وأحمد هانى وعبد الله عاشور بدلا من احمد ابو رضا وخالد السيد ومحمد جمال واديمولا عزيز ومحمد اوشا.

وحصل كلا من محمود كابونجا ومحمد اشرف ومحمود جمال لاعبي بنى سويف واديمولا عزيز واحمد بندق لاعبي التليفونات على الكارت الاصفر وحصل احمد صلاح مدرب التليفونات على الكارت الاحمر.

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من نادر قمر الدولة وعاونه صالح محمد ووليد محمد وبدوى ابراهيم وعبد الصبور محمد مراقب حكام وأحمد فريد مراقب مسابقات .

ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 43 فيما ارتفع رصيد التليفونات للنقطة 32 .