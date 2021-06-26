شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه غدًا في العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه غدًا الأحد بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقبل في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدًا بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي.

ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، باستاد الجيش بالسويس.