أخضر الشباب يصطدم بتونس في العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي تحت 20 عاما لكرة القدم أمس، تحضيراته لمواجهة نظيره التونسي في السابعة مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول (دور الـ16) للمجموعة الرابعة في كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

ويملك الأخضر 6 نقاط من فوزين، وهو رصيد المنتخب التونسي نفسه، حيث يقتسمان الصدارة، كما ضمنا التأهل إلى دور الثمانية.

وفاز أخضر الشباب في الجولة الأولى على منتخب أوزبكستان 3 - 0، وفي الجولة الثانية تغلب على نظيره منتخب اليمن 2 - 1.

كما تقام في التوقيت نفسه المباراة الثانية بالمجموعة، اليمن وأوزبكستان.

وأدى لاعبو الأخضر أمس تدريباتهم تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، حرص خلالها المحمدي على تمكين اللاعبين من الاستحواذ على الكرة وتمريرها، قبل أن يجري جملا تكتيكية.