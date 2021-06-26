شكرا لقرائتكم خبر أخضر الشباب يصطدم بتونس في العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويملك الأخضر 6 نقاط من فوزين، وهو رصيد المنتخب التونسي نفسه، حيث يقتسمان الصدارة، كما ضمنا التأهل إلى دور الثمانية.
وفاز أخضر الشباب في الجولة الأولى على منتخب أوزبكستان 3 - 0، وفي الجولة الثانية تغلب على نظيره منتخب اليمن 2 - 1.
كما تقام في التوقيت نفسه المباراة الثانية بالمجموعة، اليمن وأوزبكستان.
وأدى لاعبو الأخضر أمس تدريباتهم تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، حرص خلالها المحمدي على تمكين اللاعبين من الاستحواذ على الكرة وتمريرها، قبل أن يجري جملا تكتيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الشباب يصطدم بتونس في العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.