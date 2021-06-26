الاتفاق يقدم عرضا رسميا لفيتينهو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت إدارة الاتفاق عرضا رسميا لنادي فلامينجو البرازيلي بقيمة 3 ملايين يورو لشراء عقد الجناح البرازيلي فيكتور فيتينهو (27 سنة) من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي في الموسم المقبل، وذلك بعد أن أوصى المدير الفني للاتفاق، الوطني خالد العطوي بالتعاقد مع اللاعب.

وتبقى على عقد فيتينهو مع ناديه الحالي، سنة ونصف السنة.

وشارك فيتينهو مع منتخب البرازيل تحت 23 سنة، بعد أن تدرج في الفئات السنية بنادي بوتافوجو البرازيلي حتى الفريق الأول.

كما لعب في موسم 2013 /2014 لسيسكا موسكو الروسي، وفي موسم 2014 /2015، أعير لانترناسيونال البرازيلي، ثم عاد في موسم 2016/2017 إلى سيسكا موسكو.

وفي موسم 2018/2019 انتقل إلى فلامينجو مقابل 12 مليون يورو.