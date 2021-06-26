الاتفاق يقدم عرضا رسميا لفيتينهو

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وتبقى على عقد فيتينهو مع ناديه الحالي، سنة ونصف السنة.
وشارك فيتينهو مع منتخب البرازيل تحت 23 سنة، بعد أن تدرج في الفئات السنية بنادي بوتافوجو البرازيلي حتى الفريق الأول.
كما لعب في موسم 2013 /2014 لسيسكا موسكو الروسي، وفي موسم 2014 /2015، أعير لانترناسيونال البرازيلي، ثم عاد في موسم 2016/2017 إلى سيسكا موسكو.
وفي موسم 2018/2019 انتقل إلى فلامينجو مقابل 12 مليون يورو.
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