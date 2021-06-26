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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (كأنك يا بوزيد ما غزيت) مثل شعبي ينطبق على لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فالتغييرات التي تمت باللجنة ودائرة التحكيم معظمها شكلية تبودلت خلالها المكاتب والمناصب!.

كما أن المجاملات لا تزال مستمرة، وإلا فما تفسير أن يكون نائب رئيس اللجنة سابقا يوسف ميرزا، على رأس الحكام المغادرين لمعسكر صربيا تحضيرا للموسم الجديد؟

وما جدوى إقامة معسكر خارجي للحكام وهناك أكثر من مدينة سعودية قادرة على احتضان المعسكر في ظل ظروف كورونا، إضافة إلى أن الحكام المغادرين لن يشاركوا في إدارة مباريات كنوع من التجهيز؟

يضاف إلى ما ذكر، أن صلة القرابة بين بعض المسؤولين في اللجنة ستضر بالتحكيم أكثر من إفادته.