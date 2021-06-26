شكرا لقرائتكم خبر كأنك يا بوزيد.. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أن المجاملات لا تزال مستمرة، وإلا فما تفسير أن يكون نائب رئيس اللجنة سابقا يوسف ميرزا، على رأس الحكام المغادرين لمعسكر صربيا تحضيرا للموسم الجديد؟
وما جدوى إقامة معسكر خارجي للحكام وهناك أكثر من مدينة سعودية قادرة على احتضان المعسكر في ظل ظروف كورونا، إضافة إلى أن الحكام المغادرين لن يشاركوا في إدارة مباريات كنوع من التجهيز؟
يضاف إلى ما ذكر، أن صلة القرابة بين بعض المسؤولين في اللجنة ستضر بالتحكيم أكثر من إفادته.
كانت هذه تفاصيل خبر كأنك يا بوزيد.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.