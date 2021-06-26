منح أندية الأولى حرية ضم 5 أجانب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية دوري الدرجة الأولى، حرية تحديد فئة اللاعب الأجنبي الخامس، سواء أجنبي أو مواليد، اعتبارا من الموسم المقبل 2021 - 2022.

وفرض اتحاد كرة القدم على أندية الأولى حتى نهاية الموسم الماضي 4 محترفين أجانب لكل فريق، على أن يكون المحترف الخامس من مواليد المملكة.

وسبق أن أعلن الاتحاد أيضا عن منح أندية دوري الدرجة الثانية حرية تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث، سواء أجنبي أو مواليد، بعد أن سمح للأندية في الموسم الماضي أن يتعاقد كل فريق مع محترفين أجنبيين وثالث من لاعبي المواليد.

وأشار الاتحاد في تعميمه لأندية الثانية إلى أنه في حال قرر النادي تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب مواليد، يشترط ألا يزيد عمره على السن المحدد من قبل الاتحاد.