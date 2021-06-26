بث مباشر.. قمة الحسم بين الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد «الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز في لقاء الذهاب على الترجي بهدف نظيف أحرزه محمد شريف، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، حمدي فتحي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، محمد شريف

على الجانب الآخر، أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الترجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، إلياس شتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، رؤوف بن غيث، أنيس البدري، حمود الهوني.

الهجوم: ويليام توجي.