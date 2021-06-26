كايزر تشيفز يفجر المفاجأة ويطيح بالوداد المغربي ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل سلبيًا أمام الوداد المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب يوم السبت الماضي قد انتهى بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

الشوط الأول شهد سيطرة كاملة للوداد المغربي، ولكن أكباي حارس مرمى تشيفز كان سد منيع أمام كل محاولات الفريق المغربي، الذي حاول التعادل في النتيجة على الأقل.

وفي الشوط الثاني، واصل الوداد سيطرته على المباراة، وفي الدقيقة 59 شهدت فرصة خطيرة للوداد المغربي بعد عرضية وصلت إلى وفليد الكارتي الغير مراقب داخل كابيزر تشيفز وسدد الكرة برأسية خطيرة ولكن جاءت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 62 أنقذ التكنوتي الوداد من هدف مؤكد بعد تسديدة رائعة من برأسية، وكادت أن تدخل المرمى قبل أن يتألق التكنوتي ويخرج الكرة بطريقة رائعة

الدقيقة 68 شهدت فرصة خطيرة وعرضية من لاعب الوداد ولكن واصل أكباي حارس مرمى كايزر تشيفز في التألق وتصدى للكرة وأنقذ فريقه من هدف محقق

الدقيقة شهدت 69 واصل الوداد السيطرة على المباراة والفرص الخطيرة وكاد أن يسجل هدفا بعد تمريرة من محمد أوناجم لأيوب الكعبي الذي كان غائبا عن المباراة ولكن لم ينجح في تسجيل الكرة بعدما وجد نفسه أمام المرمى

الدقيقة 75 شهدت أخطر فرص المباراة بعدج تمريرة رائعة من مؤيد اللافي ومن ثمي وصلت للكارتي الذي لعبها لأيوب الكعبي والذي طالب بركلة جزاء بعد تدخل من لاعب كايزر تشيفز.

وينتظر كايزر تشيفز الفائز من مباراة الأهلي والترجي لمواجهته بالمغرب في نهائي البطولة الأقوى في إفريقيا.