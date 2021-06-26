الامارات | محمد فايز يودع العيناوية برسالة مؤثرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز يودع العيناوية برسالة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق العين، محمد فايز رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد إعلان مغادرته لأسوار قلعة "الزعيم" بصورة رسمية عقب 14 عاماً ارتدى فيها القميص البنفسجي رقم 14.

وقال اللاعب في رسالته: "اود ان اتقدم بالشكر لجميع إدارة نادي العين التي عملت معها خلال مسيرتي في نادي العين والتي امتدت لـ14 عاماً من الحب والانجاز و الانتماء لهذا الكيان الكبير".

وأضاف: "حققت خلاله فترتي مع الفريق 11 بطوله وأيضاً اود ان اشكر كل العاملين في هذا النادي واخواني اللاعبين والجمهور العيناوي الكبير، كل الشكر وامنياتي لكم بالتوفيق ومزيد من الانجازات في هذا الصرح العظيم ابنكم محمد فايز".

ولم يكشف اللاعب عن وجهته المقبلة.

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