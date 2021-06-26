الامارات | الكويت ينتزع اللقب الثاني في بطولة "السلة الخليجية" للأندية الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ينتزع اللقب الثاني في بطولة "السلة الخليجية" للأندية الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج اليوم فريق الكويت الكويتي بطلا للنسخة الـ40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على النصر السعودي بفارق 11 نقطة، وبنتيجة "96-85"، في المباراة الختامية للبطولة والتي استضافها نادي شباب الأهلي في دبي، منذ 18 الجاري، ونافس على ألقابها خمسة اندية خليجية.

وشهد اليوم الختامي، انتزاع الأهلي البحريني الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بفوزه على صاحب الضيافة شباب الأهلي بنتيجة "103-98".

وتوج الفائزين، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، بصحبة رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الفردان، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي اللواء محمد المري، ورؤساء اتحادات السلة، وأعضاء اللجنة التنظيمية.

ونجح الكويت في نيل أفضلية مطلقة للفترات الثلاثة الأولى بواقع "24-14 و23-21 و28-23"، فيما اكتفى النصر بنيل الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة "26-21".

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