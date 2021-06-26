شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن التشكيل الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 26-6-2021 على ملعب الأهلي WE السلام، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في رادس بتونس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول- أيمن أشرف- بدر بانون- أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أفشة- محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز- بدران- شمام- شيتي

الوسط: كوليبالي- بن رمضان- بن غيث

الهجوم: حمدو الهوني- أنيس البدري- توجوي

وعلى مقاعد البدلاء: بن مصطفى- توجاي- بن حميدة- دربالي- جبو- بن شوج- ميزاني- مرزوقي- ميموني.