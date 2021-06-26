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حمدو الهوني وأنيس البدري يقودان هجوم الترجي في مواجهة الأهلي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 26-6-2021 على ملعب الأهلي WE السلام، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في رادس بتونس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز- بدران- شمام- شيتي

الوسط: كوليبالي- بن رمضان- بن غيث

الهجوم: حمدو الهوني- أنيس البدري- توجوي

وعلى مقاعد البدلاء: بن مصطفى- توجاي- بن حميدة- دربالي- جبو- بن شوج- ميزاني- مرزوقي- ميموني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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