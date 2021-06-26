شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تدريبات بالكرة خلال المران مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وركز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية والكرات العرضية خلال هذه الفقرة، كما حرص على توجيه اللاعبين لتنفيذ تعليماته.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.