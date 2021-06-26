شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحشد نجومه لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم فى معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمود البدرى ومحمود عزت وأطهر الطاهر وشريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص ومحمد كناريا ومحمود حليمو ومحمد رزق ومحمد ليلة ورفيق كابو وعبد الكبير الوادى، محمد نادى وأحمد عبد القادر ومصطفى فتحى

خط الهجوم: ديريك نسينامبى وعرفة السيد.

يذكر أن سموحة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.