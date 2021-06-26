غدا افتتاح الدورة الترفيعية لحكام كرة القدم لعدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفتتح يوم غد الأحد فعاليات الدورة الترفيعية لحكام كرة القدم، ينظمها الاتحاد العام للعبة خلال الفترة من 26 - 30 يونيو الجاري بالتنسيق مع فرع الاتحاد ولجنة الحكام الفرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأوضح أمين عام اتحاد كرة القدم بعدن أحمد الحسني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة التي تقام بإشراف اللجنة العليا للحكام تهدف إلى ترفيع وترقية الحكام والرفع من مستواهم وتزويدهم بمعارف ومفاهيم جديدة تتعلق بالتحديثات الأخيرة للقوانين المستحدثة للعبة.

ويشارك في الدورة 25 حكما من عدن، لحج، أبين، الضالع، و تعز.