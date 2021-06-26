الزمالك يقرر وقف التعامل مع قناة «أون تايم سبورتس»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت اللجنة المكلّفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رفضهم التام واستياءهم الشديد لما بدر من قناة "أون تايم سبورتس" بشأن لاعب الفريق الأبيض، المغربي أشرف بن شرقي.

وكان أحد مقدمي البرامج في قناة "أون تايم سبورت" قد تحدث عن المطالب المادية للاعب بنشرقي من أجل تجديد عقده مع الزمالك، بالإضافة إلى تفاصيل عقد أحمد سيد "زيزو".

وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور على القناة إلا بعد التكذيب والاعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

وأصدر الزمالك بياناً اليوم السبت جاء فيه: "يحتفظ نادي الزمالك بحقه القانوني في الرد على كل الأكاذيب التي خرجت ضد النادي ولاعبيه أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو ووالده المحترم".

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة بأن ما ذكر في القناة بخصوص تفاصيل تجديد عقد اللاعب أحمد سيد "زيزو"، أو المطالب المادية للاعب بنشرقي لتجديد عقده هو من وحي الخيال، ولا أساس له من الصحة.

وطالب البيان تحري الدقة والمصداقية فيما يخرج من القناة عن نادي الزمالك، وتقديم رسالة إعلامية لا تثير الفتن، وتزكي الروح الرياضية، التي طالما نحرص وتحرص إدارة القناة عليها وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه، وفقا للقانون.