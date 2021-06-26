بطولة ايطاليا: ساليرنيتانا يبحث عن مشترٍ للعب في دوري النخبة

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ميلانو: أعلن نادي ساليرنيتانا الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم الموسم المقبل، اليوم السبت أنه يبحث عن مشترٍ كي يكون قادرًا على المنافسة في دوري النخبة.

وبموجب قوانين الإتحاد الايطالي للعبة، لا يمكن أن يلعب ناديان تحت ذات الملكية في الدرجة عينها.

والنادي الواقع في ساليرنو، جنوب نابولي، مملوك أيضًا من رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

سيخوض ساليرنيتانا موسمه الثالث في دوري الاضواء والاول منذ موسم 1998 1999 بعد أن حل ثانيًا في "سيري ب".

مجموعة بن زايد

منح الاتحاد الايطالي النادي شهرًا للايفاء شروطه. انتهى الموعد النهائي السبت وأعلن ساليرنيتانا على الفور أنه وضع أسهم النادي في صندوق ائتماني مستقل من أجل العثور على مشتر في غضون ستة أشهر.

وبحسب تقارير صحافية، فإن مجموعة بن زايد الاماراتية التي حاولت سابقًا شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي، تقدمت بعرض 60 مليون يورو (71,6 مليون دولار) لمالكي النادي خلال الأسبوع الجاري.