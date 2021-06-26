شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من حسام حسن في الاتحاد بعد التعادل مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كافأ حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة 48 ساعة، رغم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زعيم الفلاحين.

وقرر العميد إراحة اللاعبين منعًا للإجهاد خاصة أن المباراة المقبل للفريق أمام الإسماعيلي ستقام السبوع المقبل على ملعب الإسماعيلية في الجولة 28 من الدوري.

ومن المنتظر أن يعود الفريق السكندري للتدريبات الجماعية مساء الإثنين المقبل في إطار الاستعدادات للدراويش في المواجهة الجماهيرية المرتقبة.

انتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق خالد الغندور، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، في الدقيقة 21، عقب استغلال كرة عرضية من قِبَل صبرى رحيل، بينما جاء هدف التعادل عن طريق هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة بالدقيقة 52 عقب تسديدة رائعة بمرمى الحارس محمد صبحى، وأهدر فتحى مبروك ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.