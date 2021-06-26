لجنة الزمالك توقف التعامل مع أون تايم سبورت لحين الاعتذار رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أبدى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وجميع أعضاء اللجنة رفضهم التام واستياءهم الشديد لما بدر من أحد مقدمي البرامج في قناة أون تايم سبورت حول المطالب المادية للاعب أشرف بنشرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقده مع الزمالك، أو تفاصيل عقد أحمد سيد "زيزو".

وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور على القناة إلا بعد التكذيب والاعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

وقال النادي في بيانه الصادر اليوم السبت: "يحتفظ نادي الزمالك بحقه القانوني في الرد على كل الأكاذيب التي خرجت ضد النادي ولاعبيه أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو ووالده المحترم".

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة بأن ما ذكر في القناة بخصوص تفاصيل تجديد عقد اللاعب أحمد سيد "زيزو"، أو المطالب المادية للاعب بنشرقي لتجديد عقده هو من وحي الخيال، ولا أساس له من الصحة.

وطالب أعضاء اللجنة تحري الدقة والمصداقية فيما يخرج من القناة عن نادي الزمالك، وتقديم رسالة إعلامية لا تثير الفتن، وتزكي الروح الرياضية، التي طالما نحرص وتحرص إدارة القناة عليها وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه، وفقا للقانون.