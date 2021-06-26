أسوان يكشف لمصراوي المرشحين لخلافة علاء عبدالعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، عن المرشحين لخلافة علاء عبد العال مدرب الفريق الذي تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من نادي وادي دجلة في بطولة دوري we المصري.

ووجه نادي أسوان الشكر لعلاء عبد العال، عقب هزيمة نادي أسوان أمس الجمعة، برباعية مقابل هدف على يد وادي دجلة في الجولة 27 من المسابقة المحلية.

وقال أمين في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مجلس إدارة النادي في اجتماع حاليا لاختيار خليفة علاء عبدالعال لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "هناك عدة مرشحين ومن بينهم عبدالناصر محمد وأسامة عرابي لخلافة عبدالعال".

واختتم أمين تصريحاته: "خلال ساعات سيتم حسم الامور واختيار المدير الفني الجديد والاعلان عنه بشكل رسمي".

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي أسوان، عن اعتذار هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا عن عدم تدريب زهرة الجنوب في الفترة المقبلة، بعدما فتح مسئولو النادي خطوط اتصال مكثفة معه خلال الساعات الماضية.

وشدد المصدر على أن ناديه تفاوض بشكل رسمي مع هيثم شعبان، ولكنه اعتذر عن عدم قبول المهمة، في ظل امتلاكه عرضين مغريين في الدوري المصري، بالإضافة إلى عرض خليجي من أحد الأندية السعودية التي تشارك في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وأردف المصدر أن إدارة النادي كانت تضع هيثم شعبان الخيار الاول في حساباتها، ولكنه اعتذر فتحولت البوصلة إلى عبد الناصر محمد كخيار ثاني، ومن بعده أسامة عرابي.