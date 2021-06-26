"نتيجة الذهاب لا تخدم أي فريق".. مدرب بيراميدز يعلق على مباراة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن نتيجة مباراة الذهاب أمام الرجاء البيضاوي المغربي لا تخدم أي فريق في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني لبيراميدز خلال تصريحات صحفية :"نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي لا تخدم أي فريق بالتأهل سواء كان الرجاء أو بيراميدز".

وتابع :"بيراميدز سيدخل مباراة الرجاء مفتقدًا بعض العناصر بسبب الإصابا في ظل توالي المباريات المحلية والقارية في الشهور الماضية".

وأوضح المدير الفني لبيراميدز :"الحالة المعنوية مرتفعة بين اللاعبين على الرغم من نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب".

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت بين بيراميدز والرجاء انتهت بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم الأحد الماضي على ملعب "الدفاع الجوي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الرجاء وبيراميدز مساء غدٍ الأحد على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".