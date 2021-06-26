ما هو الشرط الجزائي في عقد ممفيس ديباي مع برشلونة؟

كشفت إدارة برشلونة للجماهير ووسائل الإعلام عن توقيع نجم الهجوم الهولندي ممفيس ديباي الأسبوع الماضي، بعقد مجاني بعد انتهاء عقد اللاعب مع أولمبيك ليون الفرنسي.

وتحاول الصحف الإسبانية يومًا تلو آخر التعرف على تفاصيل عقد ممفيس ديباي مع برشلونة، والآن تم الكشف عن وجود شرط جزائي في عقده الجديد مع البلاوجرانا.

وسبق وأفصحت صحيفة ماركا عن وجود بند في التعاقد، يمنح إدارة البارسا حق تمديد العقد لمدة عام إضافي، ولكن شريطة إبلاغ اللاعب قبل يوم 1 يناير 2022.

وكان لدى مانشستر يونايتد خيار إعادة شراء ديباي كجزء من صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، لكنهم قرروا عدم القيام بذلك وتدخل برشلونة لإكمال الصفقة مقابل لا شيء.

ما هو الشرط الجزائي في عقد ديباي مع برشلونة؟

كما هو الحال في إسبانيا، يجب أن يكون لدى اللاعبين شرط جزائي في عقدهم، ولكن ليس من غير المألوف أن تضع أندية مثل برشلونة وريال مدريد الشروط الباهظة، حيث لا يوجد أي فريق منافس لهم في كرة القدم الإسبانية.

ولكن حالة ديباي كانت مختلفة، حيث وضع برشلونة مبلغ تحرير قيمته 400 مليون يورو، وهي قيمة “فلكية” على أي فريق في المستقبل.

ويعتبر هذا المبلغ معتمدًا من قبل إدارة جوان لابورتا، التي وضعت البند نفسه والقيمة ذاتها في عقد اللاعب الشاب “إريك جارسيا”.

وأحرز ديباي 22 هدفًا في الموسم الماضي مع ليون، كما صنع 12 هدفًا في 40 مباراة، ويأمل المُدرب “رونالد كومان” أن يستفيد فريقه من هذا الأداء في الموسم المقبل.