شاهد مباراة الاهلي اليوم ضد الترجي في بث مباشر يلا شوت لحظة بلحظة، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب السلام.

يحين موعد مباراة الاهلي والترجي، اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، على قناة بي إن سبورتس 4، وبي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

وتُقام مباراة الاهلي والترجي على استاد الاهلي We السلام بمدينة القاهرة، دون حضور جماهيري بناءً على رغبة الأجهزة الأمنية داخل مصر، رغم موافقة الاتحاد الأفريقي على حضور 10 آلاف متفرج.

وفاز الاهلي على الترجي في الذهاب بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي 19-6-2021 على الملعب الاولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس وسط حضور جماهيري بسيط.

وسيسعى الاهلي إلى تكرار تفوقه على الفريق التونسي والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بينما يتطلع الترجي إلى تحقيق الريمونتادا والعودة إلى المشهد الختامي بعد غياب دام لموسمين.

يُدير مباراة الاهلي والترجي في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، الحكم الكاميروني “آليوم نيانت” الذي حصل على الشارة الدولية في 2008.

وتواجه الاهلي والترجي في 19 مباراة خلال الفترة من 2001 حتى 2021، وستكون مباراة الإياب في دوري أبطال أفريقيا 2021 هي الـ 20 في التاريخ بين الفريقين.

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