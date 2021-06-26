مشاهدة مباراة الاهلي والترجي في بث مباشر بدوري ابطال افريقيا..اياب نصف النهائي

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لقمة مباريات اليوم السبت 26 يونيو بين الاهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، والمقرر إقامتها على ستاد الاهلي we السلام.

تُقام مباراة الاهلي والترجي دون حضور جماهيري بناءً على رغبة الأجهزة الأمنية داخل مصر، رغم موافقة الاتحاد الأفريقي كاف على حضور 10 آلاف متفرج في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

فاز الاهلي على الترجي في الذهاب بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي الموافق 19-6-2021 على الملعب الاولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس وسط حضور جماهيري ما بين 2-3 آلاف مشجع.

وسيسعى الاهلي إلى تكرار تفوقه على الفريق التونسي والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بينما يتطلع الترجي إلى تحقيق الريمونتادا والعودة إلى المشهد الختامي بعد غياب دام موسمين.

ويحين موعد مباراة الاهلي والترجي، يوم السبت 26 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، على قناة بي إن سبورتس 4، وبي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

وسيُدير مباراة الاهلي والترجي في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، الحكم الكاميروني “آليوم نيانت” الذي حصل على الشارة الدولية في 2008.

وأدار الحكم صاحب الـ38 عامًا 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث أشهر البطاقة الصفراء 7 مرات بمعدل يقترب من البطاقتين في المباراة الواحدة، دون إشهاره أي ورقة حمراء أو احتسابه أي ركلات جزاء.

وتولى نيانت إدارة مباراة واحدة للنادي الاهلي هذا الموسم، وكانت أمام سيمبا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت الخسارة الوحيدة للمارد الأحمر في المسابقة.

كما أدار نيانت 4 مباريات للترجي، لم يعرف فيها المكشخ طعم الخسارة، حيث فاز في مباراتين من ضمنهما لقاء في الدوري التونسي، بينما سيطر التعادل على مواجهتين كلاهما أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال.

جدير بالذكر مواجهة الاهلي للترجي التونسي في 19 مباراة خلال الفترة من 2001 حتى 2021، وستكون مباراة الإياب في دوري أبطال أفريقيا 2021 هي الـ 20 في التاريخ بين الفريقين.

فاز الاهلي على الترجي في 9 مناسبات، ويرجع أول فوز حققه المارد الأحمر على المكشخ إلى مباراة ذهاب دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2007، وانتصر الاهلي بثلاثية نظيفة لأمادو فلافيو وأسامة حسني ومحمد أبو تريكة.

بينما فاز الترجي 4 مرات في كل مواجهاته أمام الأهلي، ترجع المرة الأولى إلى مباراة إياب دور مجموعات 2007 بهدف دون رد سجله سلامة القصداوي.

وغلب التعادل على 6 مباريات بين الفريقين، من بينهم تعادلين سلبيين، الأول في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال 2001 في تونس، والثاني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الابطال عام 2018 في ستاد برج العرب بالاسكندرية.

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